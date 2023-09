Suenter in temp da planisaziun e da realisaziun da quatter onns è vegnì inaugurà a Silvaplauna il nov indriz per stumplar il bob ed il skeleton a Silvaplauna. Atletas ed atlets da bob e skeleton han uss er en Engiadina Ota la pussaivladad da trenar il start.

Bunas atletas e buns atlets da bob e skeleton vegnan fatgs durant ils mais da stad. La preparaziun ed il trenament per mussar durant ils mais d’enviern bunas prestaziuns capita durant la stad. Immens impurtant tant tar il sport da bob sco er quel da skeleton è la partenza. Ils emprims meters curran atletas ed atlets en in sprint sin il glatsch ed as mettan suenter quest sprint en il bob, ni sin il skeleton. Uss han atletas ed atlets er puspè en Engiadina'Ota la pussaivladad da trenar il start. Quai sin l'indriz per stumplar il bob ed il skeleton a Silvaplauna.

Indriz per trenar il start cun bob e skeleton a Silvaplauna

1 / 4 Legenda: Inauguraziun da l'indriz per trenar il start cun il bob e skeleton. RTR 2 / 4 Legenda: Trenar il start cun il bob ed il skeleton. RTR 3 / 4 Legenda: Il nov intriz per trenar il start cun il bob. RTR 4 / 4 Legenda: Las chapellinas na dastgan betg mancar. RTR

Indriz cun lunga tradiziun a Silvaplauna

L’emprim indriz da quest gener ha il club da bob da Silvaplauna installà ensemen cun la Federaziun svizra da bob e skeleton, Swiss Sliding, gia il principi dals onns setanta sin il Pass dal Güglia. Atletas ed atlets da questa giada avevan alura circa 40 onns la pussaivladad da trenar l’emprima part da la cursa da bob e skeleton, il start sin il Güglia. L’indriz è lura dentant vegnì vegl e pli pauc utilisabel. Tar l’emprim indriz da quest gener sin il Pass dal Güglia mancavan tualettas e gardarobas ed era ina pussaivladad d’alimentaziun. Uss è quai tut auter. Il nov indriz per stumplar sin rodaglias il bob ni il skeleton e gest sper il Center da sport Mulets a Silvaplauna. Atletas ed atlets chattan uss tut sin in pitschen radius.

Inauguraziun cun prominenza dal sport da bob

Il campiun olimpic da Sotchi 2014 Beat Hefti è stà in dals emprims che ha pudì far in gir sin il nov indriz per stumplar il bob ed il skeleton a Silvaplauna. Era Marcel Rohner, il vicecampiun olimpic da Nagano 1998 è stà da la partida, sco er Rico Peter, ch’è uss trenader da bob da Federaziun svizra da bob e skeleton, Swiss Sliding. La pussaivladad da trenar il start a Silvaplauna dess er attrair ina ni l’autra atleta ni atlet da la regiun. Cun la bobera da l'Olimpia Bobrun a San Murezzan è la purschida da far quest sport en Engiadin'Ota uss cumpletta.