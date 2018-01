La passlunghista da 21 onns da Zernez participescha per l’emprima giada ad in campiunadi mundial da passlung. Ella parta en la categoria sut 23 onns.

Jogscha Abderhalden – premiera tar in campiunadi mundial

Jogscha Abderhalden da Zernez parta per l’emprima giada ad in campiunadi mundial da passlung. La passlunghista da 21 onns è vegnida selecziunada per la cursa da skiatlon tar il campiunadi mundial en il Goms en la categoria sut 23 onns. La cursa che cumbinescha il stil classic ed il stil liber è ina da las cursas preferidas da Jogscha Abderhalden. Ella giauda la cumbinaziun da duas disciplinas en la medema cursa.

Gudagnà la cursa da 30 kilometers en il stil classic tar La Diagonela a Zuoz

La giuvna passlunghista da Zernez ha duvrà durant questa stagiun in per cursas per vegnir en furma. Al cumenzament da la nova stagiun n'è Jogscha Abderhalden anc betg vegnida sin turas. Uss dentant vai adina meglier. La meglra prestaziun ha Abderhalden mussà la fin d’emna passada nua che ella ha gudagnà la cursa da 30 kilometers en il stil classic tar La Diagonela a Zuoz. Abderhalden era la pli sperta e cun quest bun sentiment va la passlunghista uss era a la partenza dal campiunadi mundial.

Durant l’enviern sin ils skis da passlung – la stad en banc scola en Norvegia

Jogscha Abderhalden ha fatg la matura a l’Institut Otalpin a Ftan. Là era ella part da la classa da sport. Dapi la stad studegia la passlunghista da Zernez sport a Meraker en Norvegia. La scola en Scandinavia ha in bun num tar sportists svizzers. Gia Selina Gasparin u er Laurien van der Graaff han studegià a Meraker.

