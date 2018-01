Julina Gianola en ils fastizs dal bab

Sco il bab er la figlia. Julina Gianola, figlia da Marc Gianola, dat hockey ed è vegnida nominada per ils campiunadis mundials da las junioras U18 a Dmitrow en Russia. Là frunta l’equipa naziunala svizra en la fasa da gruppa sin la Tschechia, la Finlanda e la Germania.

Tira Julina Gianola mo in zic il bab Marc Gianola, ch’ha giugà durant 16 stagiuns (1993 – 2009) per il HCD ed è vegni quels onns quatter giadas campiun svizzer, lura spetga sin la defensura da 15 onns ina stupenta carriera. Ch’ella haja dentant cumenzà cun il hockey pervia dal bab, na lascha Julina percunter betg valair. I saja plitost stà il trais frars che hajan la finala motivà ella da cuntinuar cun quest sport. Guardar co l’entira famiglia dettia hockey na fascheva simplamain betg tant plaschair, ha Julina Gianola ditg cun in surrir.

Julina po profitar entras tips dal bab

Julina Gianola trenescha cun ils buobs dal HCD, dat dentant hockey en il chantun Turgovia tar ils dus clubs da dunnas da Weinfelden e Kreuzlingen-Constanza. Dal bab profiteschia ella dentant anc oz entras tut ses buns tips, malgrà che Marc Gianola n’è betg pli activs sin il glatsch. Dapi l’entschatta da l’onn è l’anteriur capitani dal HCD il nov CEO dal Club da hockey da Tavau.