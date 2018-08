Gia per la 38-avla giada ha gì lieu a Scuol la cursa da stad. Il traject da la cursa roiala maina 18 kilometers da Scuol sur Pradella e Sur En a Tramblai e puspè enavos a Scuol. Max Knier oriundamain da la Germania ha gudagnà la cursa gia per la terza giada. Knier ha duvrà per ils 18 kilometers in'ura e sis minutas. Mo curt suenter è era arrivà il meglier indigen. Buolf Näff da Sent, el è vegnì segund.

La cursa da stad da la dunnas ha gudagnà Ivana Iozzia da Como. Ina victoria indigena ha Sina Willy da Scuol pudì festivar sur 5.2 kilometers. La buoba dad 11 onns era la pli sperta.

Bilantscha positiva per il president Arno Camenisch

Suenter ch'il comité d’organisaziun enturn l'anteriur president Urs Lechthaler aveva mess a disposiziun ses posts suenter la cursa da l’onn passà ha il manader da cursa Arno Camenisch surpiglià il presidi. Arno Camenisch discurra dad ina premiera grategiada. La fin finala han circa 200 curridras e curriders fatg part a la cursa da stad a Scuol.

RR Sportissimo 17:00