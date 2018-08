L’onn 2016 ha la regiun da Scuol organisà per l’emprima giada il campiunadi mundial da juniors da cursa d’orientaziun. Il medem onn è era vegnida fundada la societad «Cursa d’orientaziun Engiadina». Gia pli ditg s’engascha ina dunsaina d’amis dal sport da cursa d’orientaziun per quest sport. Regularmain han lieu en l'Engiadina sairas da cursa d’orientaziun.

Il sport [ da cursa d'orientaziun ] n’è betg fitg impurtant en l'Engiadina.

Uschia er questa stad cun il punct culminant: La fin d’emna cun trais cursas d’orientaziun entaifer trais dis. L’elita naziunala s’entaupa a Scuol per in sprint, lura spetga a Tarasp la settavla cursa naziunala. E per finir è lura anc il campiunadi svizzer da distanza lunga a Ftan. Enturn il vitg che giascha sin ina terrassa en l'Engiadina Bassa curran atletas ed atlets da renum naziunal per il titel da campiunessa e campiun svizzer. Era grondezzas dal sport da cursa d’orientaziun sco Matthias Kyburz u era Simone Niggli èn da la partida.

