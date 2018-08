La cursa da stad en Engiadina Bassa a Scuol è ina pitschna dentant fina cursa da currer. Curridras e curriders – surtut da la Svizra Bassa – participeschan a la cursa da 18 kilometers. Sa chapescha èn era blers indigens da la partida.

La cursa era periclitada in mument

Suenter ch'il president Urs Lechthaler e ses collegas dal comité d’organisaziun avevan mess a disposiziun lur posts, hani stuì ir a la tschertga dad autras persunas. Cun Arno Camenisch ha la fin finala surpiglià il manader da la cursa il scepter da la cursa. Ensemen cun novas fatschas en il comité d’organisaziun ha Camenisch procurà che la cursa po cuntinuar.

Cuntent, sche la premiera sco president gartegia

Arno Camenisch ha investì bler temp per che la cursa possia avair lieu. Danovamain vegnan spetgadas radund 200 curridras e curriders per la cursa da stad a Scuol. Da la partida èn era puspè radund 30 uffants. Nov è quest onn era il mascottin «Gianni» che procura per buna luna tar giuven e vegl.

RR sportissimo 17:00