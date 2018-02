Per l’emprima giada vegn en Engiadina organisada ina mini tour de ski. Ina cursa da passlung sur pliras etappas. Questa fin d’emna cumbattan passlungistas e passlungists en Engiadina'Ota per il titel da la regina e dal retg da passlung.

In prolog e suenter duos etappas da distanza

La cursa da la Sfida cumenza cun in sprint a Puntraschigna. Sin in traject da quatter kilometers mussan ils participants quant spert tgi èn. Gist suenter spetgan anc dus etappas da distanza. Ina sur 12 kilometers cun partenza da massa e dumengia spetga la cursa da 15 kilometers persecuziun cun l’ascensiun finala sin la pista dal runal Äla a Malögia.

Curdin Perl ambassadur da la cursa

En ses meglier temps ha l’anteriur passlungist da cuppa mundiala terminà il Tour de ski da la cuppa mundiala sin plazza quatter. Suenter la fin da sia carriera en la cuppa mundiala è Curdin Perl il grond favurit da la mini tour de ski en Engiadina. El sa co tgi è da far trais cursas entaifer trais dis. La gronda sfida dad ina cursa da tal gener è senza dubi il temp da recreaziun ch'è fitg curt. Radund 100 passlungistas e passlungist sa participeschan a la cursa «La Sfida» en Engiadina. La cursa che ha in zichel la tempra dal Tour de ski da la cuppa mundiala.

