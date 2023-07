Cirill Krieg da Buttikon, Sämi Moser da Mutten, Lukas Müller da Tavau ed Edi Inderbitzin da Praden èn ils victurs en las differentas categorias da vegliadetgna da la lutga da buobs a Tarasp. Tar cundiziuns perfetgas ed ina stupenta culissa da circa quattertschient persunas ch’èn vegnidas a mirar la lutga al pè dal chastè da Tarasp han ils buobs e giuvens dat tut. Gia en la vegliadetgna dad otg fin a quindesch onns ves’ins gia sport da lutga dad auta qualitad e vairamain interessantas lutgas.

Premiera grategiada a Tarasp

Gia blers onns organisescha la Societad da lutga engiadinaisa la festa da buobs e giuvenils. Per l’emprima giada dentant a Tarasp. Cun far la festa per l’emprima giada en Engiadina Bassa emprovan ils organisaturs da dar in ulteriur stumpel al sport er en Engiadina Bassa. A vesair quantas persunas ch’èn vegnidas a mirar tiers e quai segira grategià.

Impressiuns da la plazza da lutga a Tarasp

Record da participants

A la lutga da buobs e giuvenils pon far part giuvens lutgaders en la vegliadetgna dad otg fin a quindesch onns. Sco tar ils gronds vai per victorias. Ils megliers na gudognan dentant betg cranzs, dentant in romin, in uschia numna «Zweig». Cun passa 120 buobs notescha la lutga da buobs e giuvenils en Engiadina in nov record. Anc mai eran uschia blers giuvens lutgaders da la partida tar questa lutga.

Finamira è era da mussar il sport en la regiun

Sis lutgaders indigens da la Societad da lutga engiadinaisa èn era da la partida tar la lutga da buobs e giuvenils a Tarasp. Per els vai per ramassar experientschas. Per la societad che è sa svegliada avant in pèr onns or dal sien d’enviern vai dentant era per mussar il sport da lutga ad interessents en Engiadina Bassa. Forsa ch'in u l’auter giuvenil savura uschia per l’emprima giada il resgim e survegn gust vi da quest sport tradiziunal.