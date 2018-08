Il meglier lutgader grischun, Armon Orlik n'è betg da la partida tar la lutga da la Schwägalp. Tuttina va in quartet grischun en il cumbat per las arbajas.

Armon Orlik ha da desister sin la lutga da la Schwägalp. Il lutgader da Maiavilla ch'aveva gudagnà la lutga da tradiziun l'onn 2016 era sa blessà vi dad in schanugl il principi da fanadur. La guariziun dal schanugl succeda tenor giavisch, dentant na tanschi anc betg per sa participar a la lutga da la Schwägalp. I manca la stabilitad dal schanugl.

Senza Orlik dentant cun Marc Jörger

Senza Armon Orlik èn tuttina anc quatter lutgaders grischuns da la partida tar il punct culminant da la stagiun. Ursin Battaglia, Mike Peng, Sandro Schlegel e per l’emprima giada insumma era Marc Jörger da Domat. Il lutgader da 24 onns ha persvas cun bunas prestaziuns durant la stagiun actuala ed è perquai vegni nominà per il punct culminant da la stagiun.

Reto Attenhofer: tut è pussaivel

Era sche la delegaziun grischuna è suenter la renunzia dad Armon Orlik in zichel decimada resta tuttina tut pussaivel. Dentant dovri ina fitg buna prestaziun ed era in pau cletg per cumbatter per in cranz sin la Schwägalp. Al pe dal Säntis datti da gudagnar sulet tranter dudesch e quindesch cranzs.

