Per la giuvna tiradura da Trun, Annina Tomaschett, hai gì num far satg e pac. Ella è ina da radund 50 sportistas e sportists ch’han cumenzà a Magglingen la scola da recrut da sport d’elita. Tut en tut fan part a quella recruta 15 giuvnas.

Jau sper da pudair far in svilup dal resultat ed er ch’jau vegn mentalmain e tecnicamain pli ferma.

Annina Tomaschett po uschia cumbinar optimal il sport da sajettar cun il servetsch militar. L’armada svizra sustegn numnadamain dapi passa 20 onns sportistas e sportists cun finamiras internaziunalas. Uschia han tranter auter er Nino Schurter, Dario Cologna u Carlo Janka visità avant onns la recruta da sport.

18 emnas a Magglingen

La recruta da sport cuzza 18 emnas. Las emprimas emnas stattan sin il program principalmain la scolaziun da basa militara. Silsuenter po mintga sportista e sportist trenar pli e pli individual ses sport. L’entira truppa è staziunada a Magglingen. Sper ils exercizis militars vegn era trenà là ensemen cundiziun e fitness. Per il trenament da sajettar sto Annina Tomaschett mintgamai ir a Bienna, bun in quart ura cun auto.

La finamira saja da far in svilup ed in pass enavant per uschia vegnir anc pli datiers a l’elita mundiala, uschia la tiradura da 20 onns. Il giavisch è era da daventar mez profi ed uschia pudair viver 50% dal sport da tir. Ed il siemi saja sa chapescha da gudagnar in di ina medaglia ad in campiunadi mundial u a gieus olimpics.