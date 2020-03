Avant 20 onns tar l’emprima cursa da las dunnas en il rom dal Maraton da skis engiadinais è Flurina Eichholzer-Bott da Zernez stada per l’emprima giada a la partenza tar ina cursa dal maraton. Gia lura è l’anteriura passlungista da professiun stada ina da las meglras. Blers onns e numerusas cursas pli tard avess Flurina Eichholzer era questa giada puspè fatg part a la cursa da las dunnas. Sco tut las autras cursas en il rom dal Maraton engiadinais è era questa cursa vegnida annullada.

Part dal cader B ed uschia ina da las meglras

Flurina Eichholzer-Bott era la fin dals onns novanta fin la mesadad dals onns duamilli part dal cader B da passlung. Ensemen sun Seraina Boner, cun Ursina Badilatti, u alura era cun Flurina Bachmann era ella ina da las dunnas svizras che gieva a la chatscha da puncts tar las cursas da passlung. Il meglier resultat da sia carriera activa era duas segundas plazzas tar cursas da FIS l’onn 2004 a Feutersoey sper Gstaad en il chantun Berna.

Adina dapli cursas da currer

Il passlung è la gronda passiun da Flurina Eichholzer. Sper il lavurar, il esser mamma, dar curs dad IO a Zernez esi dentant vegnì adina pli grev d'avair peda per il passlung. Uschia ha la sportista regiunala cumenzà da far cursas da muntogna. Quai è per ella la pli simpla varianta da far sport. Per currer dovr’ins mo in per chalzers. Ed era en quest sport ha la dunna da 37 onns success. La stagiun passada per exempel ha ella gudagnà la terza ediziun dal Vertical Sommerlauf a San Murezzan.

