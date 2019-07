Il bab dad Elisa Alvarez è Columbian, la mamma Engiadinaisa. Omadus na faschevan betg sport da mountainbike ni da velo. Tuttina ha Elisa Alvarez cumenzà en la vegliadetgna da dudesch onns da far quest sport adina pli intensiv. L’emprim ha la giuvna giu gust vi dal mountainbike, pli e pli trenescha ella dentant era sin il velo da via.

Pervia dal sport fatg midada a Samedan

Ils emprims onns da sia giuvna carriera ha Elisa Alvarez vivì ad Nossadunnaun/Einsiedeln en il chantun Sviz. Là ha ella cumenzà cun il trenament da velo cun in trenader regiunal. Spert ha quel vis il talent da la giuvna sportista. Il trenader ha cumenzà da promover Elisa Alvarez, fin che quella è vegnida tutta si en l’equipa naziunala. Tar Swiss Cycling ha Elisa Alvarez las meglras cundiziuns da trenament. Uss mancava mo pli la cumbinaziun da scola e sport e quella ha la giuvna sportista chattà en l'Engiadina. Tar la scola media da sport, Academia Engiadina a Samedan fa ella la matura.

Fitg spert success remartgabels

Elisa Alvarez è in talent da velo. Gia en ses giuvens onns ha ella savì festivar inqual success. Uschia per exempel plazzas da podest tar la cuppa svizra da mountainbike, e tar il campiunadi svizzer da mountainbike. Il pli grond success ha la giuvna da 15 onns dentant festivà sin il velo da via. Dacurt è la sportista vegnida campiunessa svizra cun il velo da via en la categoria sut 17 onns.

Nominaziun per festival olimpic da giuventetgna

Sco commembra da l’equipa naziunala dastga Elisa Alvarez sa participar dals 21 fin ils 27 da fanadur al festival olimpic da giuventetgna a Baku. Il festival ha lieu mo mintga dus onns e duess pussibilitar a giuvnas e giuvens sportists tranter 13 e 17 onns da sa preparar uschia sin Gieus Olimpics. L’eveniment è il pli grond da quest gener en tut l’Europa. Elisa Alvarez va cun il velo da via a la partenza da la cursa encunter l’ura e la cursa da via.

