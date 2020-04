Er in'unfrenda da la crisa da corona è quest onn il maraton da velo a Lai. Il comité d'organisaziun da la «Alpen Challenge Lenzerheide» ha decidì da dir giu l'occurrenza che fiss stada ils 14 da zercladur. La malsegirtad da planisaziun saja memia gronda, argumentescha il comité. L'Alpen Challenge vegn spustada per in onn.

Suenter la cursa da velo Ruinaulta-Glion-Val planisada ils 3 da matg, è il maraton da velo a Lai gia la segunda cursa gronda da velo grischuna ch'è desditga.

Per ils participants ch'èn gia s'annunziads sajan ins vid elavurar ina cumpensaziun per la taxa da partenza. Dapi l'entschatta mars hajan ins cumenzà a franar las expensas e da quai duain ils participants profitar. Ins possia tscherner sch'ins veglia enavos ina part dals daners, u sch'ins veglia gist sa laschar inscriver per l'onn proxim.