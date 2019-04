La carriera dal ciclist Matteo Badilatti ha cumenzà pir avant tschintg, sis onns. Durant ses studi d’economia a Son Gagl ha Badilatti cumenzà d'ir cun velo. L’emprim be sco hobi. Alura ha il sportist dentant cumenzà da sa participar a cursas regiunalas, sco il Engadin Radmarathon, u la cursa da Cuira ad Arosa. Suenter ils emprims success ha el intensivà il trenament e pudì far part a la squadra Vorarlberg Santic. Da là è la via ida enavant tar la Israel Cycling Academy. L’emprim sco stagiere e dapi questa stagiun sco ciclist da professiun. Badilatti ha suttascrit in contract da dus onns.

Emprimas experientschas

Cun l’equipa Israel Cycling Academy ha Matteo Badilatti sa participà questa stagiun tranter auter al Giro da la Columbia, al Tour da la Runada ed al Giro da la Sicilia. Il Tour da la Ruanda ha il ciclist da professiun perfin terminà sin il podest. Badilatti è vegni terz dal classament general. Sco profi va el uss per l’emprima giada al Tour de Romandie che cumenza cun la prova encunter l’ura ils 30 d’avrigl a Neuchâtel.

Forza ina giada er ad ina gronda cursa

Tut è auter en ina equipa professiunala. Il trenament, la recreaziun e sa chapescha era il ir cun il velo. Matteo Badilatti ha d'emprender d'ir cun velo cun ina equipa. Fin da qua fascheva el quai tut persul. Uss ha el dentant ina equipa da la vart che organisescha bleras chaussas per el, uschia che tut e daventà in pau pli simpel. Matteo Badilatti è l’emprim ciclist grischun dapi Nino Schurter l’onn 2014 che sa puspè ina giada far part al Tour de Romandie. Per el vegn quai a vegnir ina experientscha tut speziala.

Sportissimo 17:00