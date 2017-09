Midadas marcantas tar Alligator Malans

Gist sin trais posiziuns da clav hai dà midadas tar Alligator Malans. Il vicecampiun svizzer dad unihockey parta cun in nov trenader, novs golis ed in nov capitani en la nova stagiun.

Malgrà las bleras midadas è Alligator Malans era questa stagiun tranter ils favurits. La stagiun vargada ha Malans manchentà mo per il nair da l’ungla il titel da campiun svizzer. En il final cunter Wiler-Ersigen manava Malans cun tschintg a dus. La finala han ils Grischuns perdì quai gieu dramatic cun tschintg a sis suenter ina lutga da penaltis.

Midadas sin trais posiziuns da clav

Alligator Malans va en la nova stagiun cun in nov trenader, novs golis ed in nov capitani. Il trenader da success Esa Jussila è turnà en sia patria, la Finlanda. Il nov trenader è il svedais Oscar Lundin. Il schef da sport Thomas Hitz è persvas che Lundin ch'ha pir 28 onns saja il dretg trenader per Alligator Malans.

Novs golis ed in nov capitani

Onns en ed onns ora è il goli Martin Hitz stà quai ch’ins numna l’assicuranza da vita dad in club. La fin da la stagiun passada ha Hitz ch’era medemamain goli naziunal terminà sia carriera. Da nov sa barattan Yannick Vogt e Christian Gartmann en il gol da Malans. Ultra da quai ha Alligator era in nov capitani. Il defensur Florian Tromm ha surprendì quai post da l’attatgader e giugader naziunal Claudio Laely. Quel ha midà a Turitg tar ils Grasshoppers.

In nov attatgader svedais duai sajettar ils gols

Alligator Malans ha dentant betg mo pers blers buns giugaders. Al schef da sport Thomas Hitz è era gartegià in transfer da vaglia. L’attatgader svedais Daniel Karlander è quel che duai sajettar blers gols. El è suandà a ses trenader Oscar Lundin. Gia en Svezia tar il club da Warberg han Karlander e Lundin numnadamain lavurà ensemen.

