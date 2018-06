Larmas da tristezza malgrà in success sportiv. Quai hai dà la dumengia passada tar in ni l’auter giugader dal Club da ballape Val Son Pieder. L’equipa è mitschada da la relegaziun da la 4. liga, ma ella vegn schliada pervia da mancanza da giugaders.

La stagiun dal Club da ballape da Val Son Pieder è ida a fin cun in gieu turbulent. Grazia ad in pari da 6:6 encunter la segunda equipa da Bogn Ragaz è Val mitschà da la relegaziun da la quarta liga. Igl è in success senza impurtanza. L’equipa vegn numnadamain schliada pervi da mancanza da giugaders. Per la stagiun che vegn vess Val mo otg fin nov giugaders. Quai è memia pauc per furmar in’equipa.

Nagina equipa da creschids, mo il club exista vinavant

Sco il president Gian-Andrea Casaulta ha ditg ad RTR saja l’ultim gieu da la stagiun stà in mument amar. Il president che è en il medem mument era giugader na quinta betg ch’i dettia ils proxims onns puspè ina equipa da creschids a Val. Il club da ballape existia dentant vinavant. Val haja il mument ina buna equipa da juniors E. Era dettia quai divers activitads da cumpagnia sco per exempel il tradiziunal turnier da premis. Cura ch’ils juniors talentads dad uss sajan lura en la vegliadetgna da creschids dettia quai forsa era puspè ina equipa da creschids. Mo fin lura datti a Val s. Pieder nagin ballape da creschids.

RR actualitad 06:00