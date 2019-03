Per l’emprima giada sa mesiran amias ed amis dal sport da skis da tura en Engiadina Bassa sin la Motta Naluns.

Il ravugl da sportistas e sportists ambizius cur tgi va per cursas cun skis da tura en Engiadina Bassa è pitschen e fin. In maun plain atletas ed atlets participescha regularmain a cursas. Or da quest ravugl è vegnida l’idea d'organisar uschia ina cursa er en Engiadina Bassa.

En Surselva datti dapi in decenni la cursa «Trofea Piz Ault». En Engiadin'Ota per exempel la cursa «3 Summits» ed en Val Müstair la cursa dals «Trais retgs». Tut cursas cun skis da tura ch'adempleschan la dumonda da sportists da pudair far da questas cursas.

Fin da qua na devi en Engiadina Bassa betg ina tala pussaivladad. Cun la cursa «MottUp» da Ftan sin la Motta Naluns vulan ils organisaturs uss ademplir er en questa regiun quest giavisch.

Premiera cun var 70 participantas e participants

La premiera da la cursa sin la Motta Naluns ha lieu il venderdi saira. I dat duas categorias. La cursa pli ambiziusa, stgars tschintg kilometers da Ftan sin la Motta, quai cun ina differenza d’autezza da 700 meters e cun il num «Da Gas». E lura anc la cursa main difficila stgars dus kilometers, cun ina differenza d’autezza da 312 meters e cun il num «Pachific».

