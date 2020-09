Martin Fanger ha gudagnà la cursa roiala dal Bikemaraton dal Parc Naziunal. Quai avant Urs Huber ch'è vegnì battì en il sprint final per be in tschientavel secunda. Il podest cumplettescha Lukas Flückiger. El è vegnì cun 3 secundas retard sin il victur tras l'arrivada.

Qua vai tar la glista da rangaziun , il link avra en ina nova fanestra

Il pli svelt Rumantsch è il Sursilvan Andrin Beeli. Il mountainbiker da Sagogn ha terminà la cursa sin plaz 10. Ses retard sin il victur munta a 3 minutas e 22 secundas.

Er ina buna prestaziun ha Fadri Barandun da Samedan mussà. L'Engiadinais ha terminà la cursa sin plaz 19 cun stgars in quart d'ura retard sin il victur.

Tar las dunnas gudogna Steffi Häberlein

Legenda: Il podest da las dunnas. RTR

li svelta dunna al Bikemaraton è vegnida Steffi Häberlein, quai cun in temp da 4 uras e stgars 48 minutas. Sin plaz dus è Ariane Lüthi ed Irina Lützelschwab cumplettescha il podest da las dunnas.

Pli svelta indigena cun in temp da 5 uras e 7 minutas è vegnida Tinetta Strimer dad Ardez. Ella ha pers radund 19 minutas e mez sin la victura ed ha uschia terminà la cursa sin plaz 6.

Buns resuns sin traject alternativ

Ils participants hajan sa tegnì fitg bain vid las reglas spezialas pervi dal coronavirus. Appellar a l'atgna responsabladad haja funcziunà, ha ditg Claudio Duschletta dal comité d'organisaziun. Ils resuns ch'el ha survegnì sin il traject alternativ èn ordvart positivs.

Accident durant sprint final

In incap hai dà sin ils ultims meters da la cursa en il sprint final. Casey South è crudà e sa blessà a la spatla. El ha stuì ir a l'ospital a Scuol. Indicaziuns pli precisas, co ch'i va cun il mountainbiker na datti actualmain anc betg.

Bikemaraton sut cundiziuns spezialas

Gia baud han ils organisaturs dal Bikemaraton dal Parc Naziunal fatg speranza a lur participantas e participants. La pli gronda cursa da mountainbike en il Grischun è vegnida spustada per in mais sin mez settember. Lura cun la speranza che las restricziuns en connex cun il virus da corona vegnissan schluccadas. Ils organisaturs da la cursa che festivescha l’onn proxim il giubileum da 20 onns han gì raschun.

Cursa sin traject alternativ

En connex cun la situaziun actuala han ils organisaturs decis da stritgar la part, nua che la cursa maina sin territori talian a Livigno. Perquai han ins stuì planisar ina ruta alternativa. In traject che accumplescha dentant las aspectativas d’in traject pretensius ed attractiv. Pervia che l’aura en Engiadina ha gia fatg in pèr giadas quitads als organisaturs era quel traject gia en truclet.

Dentant han ins anc mai duvrà quella ruta per ina cursa. Cun la situaziun actuala vegni uss a la premiera sin questa ruta alternativa. Uss pon ins testar il nov traject da 108 kilometers da Scuol sur Zernez a S-chanf e da là puspè enavos a Scuol en il modus da cursa. Sche la premiera sin il traject alternativ grategia, han ins la segirtad che quai funcziuna er ina autra giada.

Trais cursas cun maximalmain 1000 participants

La cursa dal Bikemaraton dal Parc Naziunal pon ins far sin trais differents trajects. La cursa lunga maina sur 108 kilometers da l’Engiadina ensi fin a S-chanf ed enavos a Scuol. La mesauna, 76 kilometers da Zernez a S-chanf ed enavos a Scuol e la cursa curta sco usità, 47 kilometers da S-chanf a Scuol. Per las trais cursas sun lubids maximalmain 1’000 ciclistas e ciclists.