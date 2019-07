A Mustér è vegnì organisà l’emprim workshop per giuvens mountainbikers. Atlets da classa sco Vital Albin, Ursin Spescha, Alessandra Keller ni l’anteriur profi Ralph Näf han mussà durant in di co ir enturn endretg e pli segir cun il velo da muntogna. Sa participads èn 35 uffants tranter 5 e 12 onns.

Durant l’avantmezdi è vegnì mulà vid la tecnica, quai sin differents posts. Ralph Näf ha tranter auter dà intgins tips co ir d’ina plaunca taissa giuadora sin il mountainbike, co seser endretg sin il bike e co tegnair endretg ils frains. Sin in auter post è vegnì fatg differents gieus sin il bike per uschia trenar l’equiliber ed en in lieu han ils uffants giu la pussaivladad da trair rundas sin in pump track, per ils blers uffants la gronda attracziun.

Suenter ina grillada è vegnì fatg durant il suentermezdi ina pitschna tura cun il mountainbike. A fin è quest emprim workshop ì cun ina party da pizza. En il center è oravant tut stà il plaschair. E per blers uffants è er in siemi ì en vigur d’astgar trenar ina giada cun intgins profis da mountainbike che partan en la cuppa mundiala.

