Il coronavirus ha franà il mund da sport, uschia er Nino Schurter ch’avess uss cumenzà gugent la nova stagiun da mountainbike. Schurter che veva gia fatg il viadi vers l’Africa dal Sid per lantschar la stagiun cun il Cape Epic sto sutterrar quest onn gist plirs puncts culminants.

Siemi olimpic sto spetgar in onn

Sa chapescha saja grev d’acceptar la situaziun, gist sco sportist. Ins stoppia ussa dentant metter da la vart las finamiras, prioritad haja la sanadad, uschia il campiun olimpic da Rio il 2016. Sia flomma ardia dentant anc adina ed el saja led ch’ils gieus olimpics da Tokyo na sajan betg vegnids stritgads mabain spustads. Quest onn na fissi dentant betg stà fair da manar atras quests gieus, oravant tut perquai che blers sportists n’avessan betg gì la pussaivladad da trenar sut fairas cundiziuns, uschia Schurter.

Igl è natiralmain ina greva situaziun, mo jau e mia famiglia essan tuts sauns e quai è il pli impurtant.

Tema dal virus

Cun turnar a chasa da l’Africa dal Sid, nua ch’el era semtgà per defender il titel al Cape Epic ensemen cun ses collega Lars Forster, haja el propi giu tema dal Coronavirus, principal sin las plazzas aviaticas ed en l’aviun cun 300 autras persunas. Per esser segir è Nino Schurter silsuenter stà tschintg dis persuls a chasa. El saja led d’esser mitschà da quest virus e che sia dunna e figlia sajan uss puspè tar el.

Il bel è, uss ch’ins na dastga betg sa vesair cun auters, che la glieud sa tegn anc pli fitg ensemen. Jau hai gì massa contacts sur l’internet cun persunas ch’jau n’avess uschiglio betg gì.

In temp pli pacific

Atgnamain sesess Nino Schurter uss sin ses mountainbike per defender il titel al Cape Epic. Mo pervia dal coronovirus na sa el insumma betg cura ch’i dat la proxima cursa. Schurter sto metter l’entira planisaziun sin il chau. Il mument trenescha el a chasa en sia stanza da gimnastica u sin il velo sin la rolla. Magari giaja el er giuadora, lura dentant tut persuls. Perquai ch’ins na po betg dir cura che la stagiun cumenza, prendia el uss er tut in zic pli pacific, er per giudair quai temp ensemen cun sia famiglia.

Maletg 1 / 4 Legenda: Cura che la stagiun da mtb cumenza sa il mument nagin. Keystone Maletg 2 / 4 Legenda: Nino Schurter giauda il mument il temp cun sia famiglia. Keystone Maletg 3 / 4 Legenda: Tals maletgs sco al campiunadi mundial a Lai na vegnin per il mument betg a vesair. Keystone Maletg 4 / 4 Legenda: Nino Schurter sin ils davos meters tar ses titel da campiun olimpic il 2016 a Rio. Keystone

