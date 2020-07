Ils organisaturs da l'Engadin Bike Giro han speculà gist. Cura che tut la pandemia da corona cun tut sias consequenzas è arrivada era en Europa ed en Svizra han els sco emprim spetgà giu. Enstagl da desdir la cursa u da spustar quella sin in auter termin, han els gì pazienza. E quella pazienza è uss sa pajada. Cura che la Confederaziun ed il BAG han cumenzà da schluccar las mesiras en connex cun il coronavirus han els elavurà in concept da segirezza. Quel è vegni approvà e la cursa ha pudì avair lieu.

La victoria dubla è la paja per ils sforzs

La cursa che sa cumpona da trais etappas entaifer trais dis è stada insatge per ils spezialists da maraton. Simon Vitzthum da Rheineck ed era Alessandra Keller dad Ennetbürgen èn stads durant ils ultims trais dis ils atlets ils pli constants. Vitzthum ha gudagnà l’emprima etappa da la cursa, ed è alura vegnì duas giadas segund. Tar las dunnas ha Keller gist gudagnà tuttas trais etappas.

Andrin Beeli meglier grischun

Cun grondas aspectativas è l’elita dal mountainbike arrivada en l'Engiadina. Finalmain puspè ir a la partenza dad ina cursa. Uschia è stada per tuts la finamira da sa mesirar cun la concurrenza e da mussar ina buna cursa. Or da vista grischuna è quai grartegià il meglier ad Andrin Beeli da Sagogn. El ha terminà la cursa sco otgavel.

Vital Albin sin il 11avel plaz

Ina buna cursa ha era mussà Vital Albin. Il mountainbiker da Tersnaus ha manchentà ils top diesch mo per diesch secundas ed è vegni 11avel. La cursa è stada impurtanta era en vista a la cuntinuaziun da la stagiun che va lura vinavant la proxima fin d’emna cun cursas da la cuppa svizra.

Luca Tavasci spert era cun impediment

Durant ils mais d’enviern fa Luca Tavasci da Samedan en emprima lingia cursas da passlung. El participescha a cursas da la cuppa mundiala per atlets cun handicap. Dapi la naschientscha manca a Luca Tavasci il maun sanester. Per restar en furma era durant la stad, fa l’atlet da Samedan cursas da mountainbike. Quai è per el la cumbinaziun perfetga cun il sport d’enviern. Sin ils culms enturn sia patria a Samedan è Tavasci vegni 13avel en la categoria Fun 1.