Daventar ina giada profi da tennis sco Roger Federer, quai il siemi da blers. Ma per quai dovri bler talent, bler trenament ed era cletg. Dapi intgins onns mettan plirs Clubs da tennis da la Surselva a disposiziun la basa per far ils emprims pass en il sport da tennis.

Camp da tennis per scolars

A Glion, Trun e Mustér è vegnì organisà per l’otgavla giada in camp da tennis dad in’emna durant la stad, quai per uffants da scola, scolars da l’emprima classa primara fin la terza classa superiura.

Per dastgar sa participar a quest camp ston ils scolars avair visità almain ina giada in curs da tennis. Quai è ina da las sulettas pretensiuns dals organisaturs. A Mustér èn 13 scolaras e scolars sa participads al camp sut la batgetta da Nic Dermon ch’è dapi bun 40 onns scolast da tennis. Ils davos onns hajan els adina gì quasi il dubel scolars. Quai haja dentant er da far cun la situaziun da corona, uschia Nic Dermon.

Durant in’emna ina famiglia da tennis

Durant quest camp han scolaras e scolars la schanza da meglierar la tecnica, la tactica, la cundiziun e principal er la coordinaziun, insatge dal pli pretensius tar il tennis. La gruppa è mintgamai ensemen durant l’entir di, da mezdi vegn ì ensemen a gentar. Uschia vegnian era ils geniturs levgiads durant quell’emna di Nic Dermon. Sper il tennis duai er la vita sociala esser in factur impurtant a quest camp da stad.