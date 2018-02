Suenter ch’il contract da Nino Niederreiter tar ils Minnesota Wild è scadì n'ha l’attatgader anc nagin contract nov per la proxima stagiun en la National Hockey League. La situaziun è cumplexa. Cunquai ch’i dat ina nova equipa, quella da Las Vegas, dastga quella engaschar da mintga auter club in giugader, cun excepziun d’intgins giugaders che valan sco giugaders protegids. Pussaivel è era che las diversas equipas barattan giugaders. La NHL è en quai grà in pau sco in basar oriental.

Niederreiter restass gugent

Sch’el pudess decider sez, lura restass Nino Niederreiter a Minnesota. Là sa senta el bain. Ed era sportivamain han tant l’equipa sco era el sco giugader fatg progress ils ultims onns. Vers la fin dal mais saja probabel decidì, nua ch’el dettia la proxima stagiun.

Olimpia senza ils stars da la NHL

Il 2014 ha Nino Niederreiter d’astgà dar cun la Svizra als gieus olimpics da Sochi. Ma questa giada ristgan el e tut ils auters stars da la NHL da manchentar ils gieus dal 2018 a Pyeongchang. Ils possessurs dals clubs han numnadamain decidì da betg interrumper il campiunadi. Ina decisiun che Niederreiter na chapescha betg. Als gieus olimpics duain ils megliers sportists esser – era ils hockeyans da la NHL. Niederreiter ha anc ina pitschna speranza ch’ils clubs dettian liber ils giugaders.

