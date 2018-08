Stünzi Michael (1992, Grüsch) 01:54:46 Spescha Ursin (1998, Sevgein) 01:55:58 Vitzthum Simon (1995, Rheineck) 01:57:20 Albin VItal (1998, Tersnaus) 01:58:26 Beeli Andrin (1995, Sagogn) 01:59:26

Be per in dal trio dad indigens che fa cursas en la Cuppa mundiala hai tanschì da vegnir sin il podest. Ursin Spescha da Sevgein vegn segund. El ha duvrà per ils 40 kilometers in’ura e 56 minutas. Ursin Spescha ha pers sin il victur che vegn da Grüsch – Michael Stünzi – in zichel dapli ch’ina minuta.

Vital Albin ed Andrin Beeli crodan sper il podest dal Bike Maraton Lumnezia: Albin, il mountainbiker da Tersnaus, vegn quart e Beeli da Sagogn, tschintgavel. Vital Albin perda sin il victur Stünzi bunamain quatter minutas. Andrin Beeli ha duvrà per ils 40 kilometers in'ura e 59 minutas. Ses retard sin il victur èn bunamain 5 minutas.

Podest dunnas

Leugger Seraina (1998, Arlesheim) 02:29:14 Zimmermann Meret (1996, Flawil) 02:31:13 Schneider Martina (1999, Arbon) 02:40:48

Bike Maraton Lumnezia

40 kilometers davent da Lumbrein sin l'Alp Sezner, via Sursaissa sin Cuolm Sura e vinavant a Triel e puspè enavos en l'arrivada a Lumbrein.

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Regiunal Tut è pront per il Bike Maraton Lumnezia

RR sportissimo 12:00