La squadra la pli ferma da questa stagiun 2022/2023, il ZSC Lions è vegnida a Schlarigna ed ha giugà la partida dals 8avel finals dal National Women Cup.

Per las sportistas engiadinaisas era l’inscunter il pli impurtant in lur istorgia dal club – ma era in dals plis emoziunals e difficils.

National cup: SC Schlarigna cunter ils ZSC Lions Girld, Actualitad dals 12.12.2022.

Il match ha cumenzà a las 17:00. Las temperaturas eran bassas, ils puls auts ed ils cors battevan per il 8avel final. Las Engiadinaisas han dà tut – ma per ina victoria tanscheva betg. Las dunnas dals ZCS Lions han gudagnà 0:13 e prendan uschia ils trais puncts a chasa giu Turitg.

Per las Engiadinaisas quinta surtut l'inscunter sin il glatsch cun las meglras giugadras da la Svizra.

1 / 2 Legenda: Gieu cunter ils ZSC Lions Girls RTR, Ulrica Morell 2 / 2 Legenda: Gieu cunter ils ZSC Lions Girls RTR, Ulrica Morell