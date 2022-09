audio Nino Schurter – in fenomen en la scena da mountainbike 04:39 min, ord Actualitad dals 05.09.2022. laschar ir. Durada: 4 minutas 39 Secundas.

Nino Schurter ha dominà la disciplina da cross-country ils davos passa 10 onns ed ha gudagnà tut quai ch’i dat da gudagnar en ses sport. Er cun 36 onns è el il numer 1 dal mund: Ni la vegliadetgna ni blessuras sco la stagiun passada suenter sia cupitgada a Snowshoe vegnan da franar il Lumnezian.

Nino Schurter è in fenomen e vegn er titulà sco Roger Federer dal mountainbike. Sper ses talent lavura il Lumnezian però er per ses success, quai fitg conscienzius ed acribic. Schurter è ina persuna sensibla ch’è malgrà tut ils success adina stà cun ils pes sin terra. Sia gronda fermezza, sper il mental, è ch’el vegn adina puspè da clamar giu sia meglra prestaziun cura ch’i va per titels e medaglias: Pli fitg che Nino Schurter è sut squitsch e meglra sia prestaziun.

In team perfetg

1 / 3 Legenda: Thomas Frischknecht – schef d'equipa tier il SCOTT-SRAM MTB Racing Team Keystone 2 / 3 Legenda: Julia Hegar – fisioterapeuta dapi il 2017 mad 3 / 3 Legenda: Yanick Gyger – schef-mecanist dapi 10 onns Andreas Wieland

Per avair in tal success sto l'entir team dar 100%. L’equipa da Thomas Frischknecht è sco ina famiglia per Nino Schurter, ina famiglia che armonisescha e che dat tut per il mountainbike. Las persunas las pli impurtantas en l’equipa da Nino Schurter èn sper il schef d’equipa Thomas Frischknecht franc sia fisioterapeuta tudestga Julia Hegar e ses mecanist Yanick Gyger che lavura dapi in decenni cun il campiun lumnezian.