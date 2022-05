Gist tschintg sportistas e sportists engiadinais èn vegnids nominads da primavaira per l’emprima giada en in cader da Swiss Ski. Alessia Laager en il biatlon, e Leandra Beck, Maria Adele Zampa, Roman Alder e Niclas Steiger en il passlung.

Per l’emprima giada en in cader naziunal

Nominà per il Cader C

Adina da primavaira communitgescha Swiss Ski ils caders per la proxima stagiun. Gist tschintg giuvnas sportistas e sportists engiadinais han questa giada fatg il pass en in cader naziunal. En la disciplina biatlon è Alessia Laager da Samedan vegnida nominada per l’emprima giada en in cader. En la disciplina passlung èn quai Leandra Beck, Maria Adele Zampa, Roman Alder e Niclas Steiger. Tuts tschintg èn a partir dad uss part dal cader C da Swiss Ski, e tuts tschintg èn actualmain scolaras e scolars da l’Academia Engiadina a Samedan.

Il telefon da Swiss Ski è stà ina gronda surpraisa

Cura che il telefon dad in dals trenaders da Swiss Ski è arrivà e quai stà ina surpraisa. L’emprim ha Alessia Laager cret tgi sa tracti da tut insatge auter. Spert ha ella alura realisà tgi va per la promoziun en in cader da Swiss Ski, quai che ha fatg grond plaschair. In zichel auter era la situaziun tar Roman Alder da Puntraschigna. Suenter ils buns resultats da la stagiun passada ha el sperà ch'i vegnia a questa nominaziun. Uschia na era el dal tut surprais dal telefon da Swiss Ski.

Nominaziun en il cader C è il proxim pass

Dal cader regiunal en il cader naziunal. Quai è la finamira da mintga sportista e da mintga sportist. En in cader naziunal pon ins profitar anc pli fitg da l’infrastructura, da las pussaivladads da trenament e da la savida ed experientscha da l’entira squadra. Era pon ins en in cader naziunal sa mesirar cun ils megliers da las singulas annadas, quai che promova era l’atgna prestaziun. Per il mument è anc ina gronda part da las sportistas e dals sportists d’enviern en vacanzas. Bain prest cumenza dentant puspè il trenament. Ed il pli tard l’enviern che vegn ves’ins sche la promoziun en in cader naziunal porta l’effect giavischà.