Currer mo in maraton è memia curt per David Venzin da Rabius. Ses hobi sa numna «Ultra Trail Running». Quai èn cursas da currer extrem lungas sin sendas alpinas.

Currer il maraton da New York ni quel da Berlin – per pli e pli blers curriders è quai bagatellas. Per quels è schizunt il Swissalpine a Tavau cun ses 72 kilometers memia curts. L’alternativa sa numna «Ultra Trail Running»: anc pli lung, anc pli stip, anc pli alpin.

Currer e chaminar di e notg

In che fa da questas cursas che san cuzzar plirs dis è David Venzin da Rabius che viva gia dapi intgins onns en il chantun Berna. L’emna che vegn sa participescha el a l’Ultra Tour Monte Rosa en la regiun da cunfin tranter il Vallais e l’Italia. Il Monte Rosa cun il Piz Dufour è cun ses 4'634 meters sur mar la pli auta muntogna da la Svizra. 170 kilometers ed 11'300 meters differenza d’autezza en l’aria fina alpina spetgan sin el.

Coordinar ils basegns da la famiglia, la lavur ed il hobi

Duas fin trais giadas l’emna trenescha David Venzin. In da quels trenaments è per ordinari in pli lung che po cuzzar 4 fin 5 uras, era durant la saira u la notg. Uschia po quai era gartegiar da coordinar ils basegns da la famiglia, la lavur e ses hobi.

RR Sportissimo 17:00