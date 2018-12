Cun las cursas da la cuppa Svizra en il Goms cumenza er per la garda giuvna da passlung la nova stagiun d’enviern. Duas giuvnas Engiadinaisas partan sut differentas stailas en questa nova stagiun. Giuliana Werro da Zernez fa l’experientscha da l’emprima stagiun sco sportista da professiun. Fabiana Wieser da Sent ch'è trais onns pli veglia po partir per la davosa giada en la categoria da juniors.

Terminà la matura – uss stat il sport en il center

La primavaira ha Giuliana Werro terminà il gimnasi da sport a l’Institut Otalpin a Ftan. Damai ch'il futur professiunal n'è anc betg dal tut cler per la giuvna sportista da Zernez – ina varianta fiss da far la scola da recruta da sportists l’onn che vegn ubain dad ir a studegiar – po ella esser il proxim enviern sportista professiunala. Gia durant l’entira stad ha ella pudì sa concentrar sin il sport, quai ves’ins uss er en la preparaziun. Giuliana Werro ha pudì impunder bler dapli temp en la preparaziun ed era en la recreaziun. Per il mument viva ella propi il siemi dad ina sportista da professiun.

Emprims buns resultats sin basa da juniors – uss spetga il proxim pass

Fabiana Wieser ha gia fatg las experientschas da Giuliana Werro. L’atleta dal cader C è partida durant ils ultims trais onns tar cursas da juniors. La proxima stagiun vegn ad esser la davosa per la sportista da 22 onns sin quest stgalim. Ton pli impurtant èsi perquai da far uss il proxim pass. La davosa stagiun ha Fabiana Wieser mussà per part ses potenzial. In virus ha dentant franà l’atleta che participass gugent er al campiunadi mundial ch'ha lieu quest enviern a Seefeld en l'Austria. La finamira principala è dentant da mussar bunas prestaziuns e da sa qualifitgar uschia per la davosa giada per il campiunadi mundial en la categoria dals atlets sut 23 onns en Finlanda.

RR Sportissimo 17:00