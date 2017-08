Nova stagiun en quarta liga

En quarta liga cumenza la fin d’emna il campiunadi. Tranter ils favurits èn era pliras equipas sursilvanas.

Uschia l’equipa da Trun/Rabius ch’ha cuntanschì la stagiun passada la plazza quatter. Ella resta dasper l'equipa vischina da Danis-Tavanasa e l'equipa Lumnezia, ina da las equipas favuritas en la gruppa dus da la quarta liga.

Ma surtut per fascinaziun procuran mintgamai ils derbis e da quels datti plirs en la gruppa dus. Uschia giogan en questa gruppa dasper Trun/Rabius era Danis-Tavanasa, che po adina procurar per ina surpraisa. Ma era las equipas da Schluein/Glion 2, Lumnezia e Val fan la part a la gruppa dus da la quarta liga e procuran per plirs derbis sursilvans.

