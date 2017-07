Paolo Riedi als World Games a Breslau

Paolo Riedi, l'attatgader da Cuira unihockey, prenda part als World Games a Breslau en Pologna.

Per tut ils sportists che fan in sport che n'è betg ina disciplina dals gieus olimpics datti ils World Games. Quests gieus mundials cumenzan quest'emna a Breslau en Pologna. Sco ils gieus olimpics èn ils World Games mintga quatter onns. E sco tar ils gieus olimpics vegn cumbattì per medaglias e quai en 43 differents sports. Sports da tut il gener sco per exempel squash, bigliard u skis d'aua ni er sports en ils quals ils Svizzers èn tradiziunalmain ferms sco cursa d'orientaziun u per l'emprima giada unihockey.

Per l'emprima giada po era Paolo Riedi prender part als World Games a Breslau. El sa legra en emprima lingia perquai ch'el è enavos en l'equipa naziunala. Dus onns aveva Riedi giugà cun pauc success tar trais differents clubs svedais. Uss, suenter ina buna stagiun cun Cuira unihockey è el da return. En l'unihockey è la Svizra per regla tranter las trais u quatter meglieras naziuns dal mund.

RR sportissimo 17:00