Suenter in onn pausa pervia da la pandemia da corona han ils organisaturs da la cursa populara «Passlung» da Martina a Scuol puspè pudì organisar la concurrenza. Circa 120 curriduras e curridurs èn s'annunziads per la cursa, in zichel damain che anc l’onn 2020 cura che la cursa ha gì lieu l'utlima giada. Tuttina èn ils organisaturs stads cuntents cun il numer d’annunzias, surtut era perquai che circa 100 uffants han fatg part al cross d’uffants, ina cursa che ha lieu a l'ur dal «Passlung».

Tinetta Strimer e Philippe Nicollier gudognan

Las soras Tinetta e Letizia Strimer, omaduas dad Ardez èn vegnidas emprima e segunda. Sin plazza trais è arrivada Christine Buzzetti-Moritz da Samedan.

Legenda: Las duas soras pon festivar lur victoria dubla. MAD, Dominik Täuber

La cursa dals umens ha dominà in gruppa da sis passlunghists ch'èn arrivads suenter 22 kilometers tuts aifer da mo 20 secundas. Il pli spert è stà Philippe Nicollier da Sion che ha fatg part per l’emprima giada a la cursa. Segund è vegnì Livio Corsini da Lai e terz Mattia Giusti dal Tirol dal Sid.

Cross d’uffants adina in success

Suenter la cursa tradiziunala da Martina a Scuol sa mesiran ils pli giuvens en lur atgna cursa. Circa 100 uffants en la vegliadetgna da 6 fin a 16 onns da l’entira regiun cumbattan alura per plazzas da podest.