Dapi ils success dal matador local Dario Cologna e sia reputaziun per il sport da passlung èn cursas dal Tour de ski vegnidas avisadas en Val Müstair. L’emprima giada il 2013 alura è era la Svizra ed il Grischun cumpari sin la carta dal Tour de ski. Ils «Jauers» han pudì organisar sco emprims cursas dal Tour de ski. Dapi lura organisesch’ins en Val Müstair alternant cun Lai mintga dus onns talas cursas. Questa giada perfin cun trais empè da mo ina cursa. Sper ils sprints il di da Bumaun spetgan era anc duas cursas da distanza sin las atletas ed ils atlets da passlung ils dus ed ils trais da schaner.

Intschertezza fin avant paucs mais

Pervia da la pandemia da corona era l’organisaziun da las cursas questa giada ina sfida tut speziala. Ditg n'era quai betg cler sch'igl è insumma pussaivel d'organisar talas curas en Val Müstair u betg. Pervia da l’intschertezza avevan er il chantun, la regiun e la vischnanca l’emprim desistì da porscher maun finanzial. Il settember ha alura la vischnanca garantì daners per l’organisaziun da las cursas, suenter era ils auters partenaris. L’organisaziun dal Tour de ski en Val Müstair ha silsuenter stipulà ensemen cun Swiss Ski in concept da segirezza, quel è vegni approvà, ed uschia na steva nagut pli en via a l’organisaziun da las cursas. Per las cursas da quest onn è puspè annunziada l’elita mundiala dal sport da passlung, mo cun excepziun da l’equipa Norvegiaisa. Las cursas a Tschierv han dentant lieu senza public.