Dario Cologna – leader ed impurtanta figura per l'entira scena da passlung.

Ils Grischuns giogan la rolla centrala en la cuppa mundiala che cumenza la fin d’emna dals 24 e 25 da november 2018 cun las cursas da Ruka a Kuusamo en la Finlanda. Sper las cursas da chasa da Tavau Nordic (15/16-12-2018) valan il Tour de Ski (29-12-2018 – 06-01-2019) ed oravant tut ils campiunadis mundials da ski nordic (19-02 – 03-03-2019) a Seefeld en l’Austria sco ils puncts culminants da la stagiun 2018/2019.

Jonas Baumann – l’allrounder

Cun 23 onns ha Jonas Baumann gudagnà ses emprims puncts da la cuppa mundiala. Curt suenter è il currider da Lon en la Val Schons sa maschadà per l’emprima giada tranter l’elita mundiala da la cuppa mundiala ed ha uschia er dastgà ir a la partenza als gieus olimpics il 2014 a Sotschi.

Mo enstagl ch’i giaja uschia vinavant, èsi vegnì tut auter. Il passlunghist da 28 onns è vegnì malsaun, ils resultats han mancà, il squitsch adina pli grond, er en ses studi a la HTW a Cuira, ed uschia è Jonas Baumann crudà en in burnout.

Baumann ha sinaquai midà bler en sia vita. El ha reducì il studi e trenà auter. Oz è Il currider da Lon puspè fit, saun ed en ina buna furma. Jonas Baumann vul ussa regularmain vegnir en ils top 10 da la cuppa mundiala ed oravant tut far furora als campiunadis mundials a Seefeld.

Toni Livers – il rutinà

Cun ses 35 onns è Toni Livers il senior da l’equipa svizra ed in dals pli rutinads insumma en la cuppa mundiala. Avunda dal sport da prestaziun n’ha il currider da Trun dentant anc betg. El saja anc adina fitg motivà, stoppia dentant er meter prioritads, di Toni Livers ch’ha gudagnà en sia carriera ina cursa da la cuppa mundiala, la cursa da 15 kilometers a Tavau avant prest 12 onns.

En la nova stagiun vul Toni Livers, sco gia ils davos onns, ir a la partenza be là nua ch’i fetschia senn, quai a cursas en il stil liber, sia gronda fermezza. Cun sia rutina e sia enorma experientscha, ma er cun sia direzza tutga Toni Livers anc adina tar in dals megliers passlunghists svizzers. Per tegnair pitg cun ils megliers dals megliers stoppia dentant tut constar, da quai è Livers conscient.

Jason Rüesch e Livio Bieler – l’avegnir

Els èn las grondas speranzas per l’avegnir. Jason Rüesch (24 onns) e Livio Bieler (25 onns) vulan finalmain fitgar pe en la cuppa mundiala. Tar omadus en las finamira per la nova stagiun dentant modestas, quai suenter ch’i n’è betg ì sco giavischà ils onns passads.

Oravant tut Jason Rüesch ha gì ina stagiun passada d’emblidar. Surtrenament ed in’infecziun han franà il currider da Tavau. Jason Rüesch è stà sfurzà da far ina pausa ed er da desister sin ils gieus olimpics a Pyeongchang. A lunga vista han Jason Rüesch e Livio Bieler da Panaduz ina clera finamira. Omadus focusseschan gia sin ils proxims gieus olimpics il 2022 a Peking en China.

Dario Cologna – il leader

El è il star, la locomotiva da l’equipa svizra da passlung. Mo Dario Cologna vala er sin plaun internaziunal sco in dals gronds insumma en quest sport. E malgrà ch’il Jauer ha gudagnà quasi tut quai ch’i dat da gudagnar en il passlung, la fom è adina gronda sin victorias e medaglias.

La stagiun 2018/2019 saja ina sumegliant sco quella da l’onn passà. Enstagl da cumbatter per medaglias olimpicas vegn simplamain cumbattì per medaglias als campiunadis mundials a Seefeld. E sin quest event dastga il quatter-dubel campiun olimpic sa legrar. La fin schaner ha Cologna gudagnà en il Tirol la cursa da 15 kilometers ed uschia l’emprova generala.

Ulteriurs puncts culminants èn las cursas da chasa da Tavau Nordic, insatge che manca anc en ses palmarès, e lura il Tour de Ski ed ils 50 kilometers dal Holmenkollen nua che Dario Cologna po ir a la partenza sco il defensur dal titel.

Laurien van der Graaff – la sprintra

La spezialista da sprint Laurien van der Graaff è actualmain ina da las grondas figuras svizras en il sport da passlung.

La stagiun passada ha la sportista oriunda da l’Ollanda gudagnà duas cursas, sias emprimas da la carriera. Suenter il triumf al sprint dal Tour de Ski a Lai ha van der Graaff er gudagnà il sprint a Seefeld ed uschia l’emprova generala per ils campiunadis mundials 2019. La sprintra da 31 onns ha uschia mussà ch’ella auda definitiv tranter las pli spertas en la loipa.

En la nova stagiun ha il sprint als campiunadis mundials absoluta prioritad. Laurien van der Graaff vul gudagnar en il Tirol ina medaglia. I vegnia ad esser ina da sias pli impurtantas cursas insumma. Sche Laurien van der Graaff vegn a cuntinuar cun sia carriera suenter la stagiun stat anc scrit en las stailas. Ella haja gia fatg intgins patratgs dar trair in stritg, ma quai decidia ella ord il venter la primavaira 2019.

