Jonas Baumann è puspè enavos sin la via da success ed è actualmain suenter il leader Dario Cologna in dals megliers sche betg il meglier passlunghist svizzer, oravant tut en il stil classic, sia disciplina preferida.

En las emprimas cursas da la nova stagiun a Kuusamo en la Finlanda ha Jonas Baumann mussà sia buna furma. El ha terminà questa mini-tour da Kuusamo sin il 24avel plaz ed è uschia stà il meglier Svizzer. Quai na sa chapescha dentant betg da sasez.

La sanadad ha franà Baumann

Jonas Baumann, 29 onns, oriund da Lon en la Val Schons era sin buna via da daventar in dals megliers passlunghists svizzers. Lura ha el dentant survegnì in burnout. Il figl d’ina famiglia da purs n’aveva nagin plaschair pli vid il passlung, quai suenter ses emprims onns sco profi.

Ditg ha Baumann mors sin ils dents, empruvà da dumagnar tut uschè bain sco mo pussibel. Il sportist ch’ha bandunà ses dachasa gia cun 15 onns direcziun Tavau nua ch’el abitescha anc oz, studegia dasper sia carriera sco passlunghist anc management da sport.

Legenda: Jonas Baumann a la testa cun il numer 45. Keystone

Jonas Baumann ha dumagnà la via ord questa rusna, era cun ina terapia psichiatrica. Il talent da passlung ha emprendì da dir na ed er dad ir novas vias. El ha er reducì ses studi e chattà novas metodas da trenament. Oz n’è il burnout nagin tema pli. Baumann è enavos e vala sco ina da las grondas speranzas svizras durant questa stagiun cun ses puncts culminants, las cursas da la cuppa mundiala mez december a Tavau e lura oravant tut il Tour de Ski che cumenza quest onn ils 28 da december a Lai.

I dovra ina buna planisaziun

Dacurt è Jonas Baumann daventà per l’emprima giada bab. La famiglia gidia er el en sia carriera da sport, oravant tut en tals muments nua ch’i na giaja betg uschè sco giavischà. Tuttina, metter sport, famiglia e studi sut in tetg dovria ina buna planisaziun, uschia il passlunghist da Lon. Ma malgrà quest grond program sin e sper la loipa chattia el oz er adina puspè temp mo per el, quai che n'eri durant blers onns betg il cas.

RR sportissimo 17:00