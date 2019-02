Gia per la 44avla giada ha lieu questa fin d’emna la cursa populara da Martina a Scuol. La cursa che è naschida durant ils onns settanta manava l’emprim da la val engiu da Scuol a Martina. Dapi intgins onns maina la cursa uss dentant da la val ensi da Martina a Scuol. Il pli popular era la cursa da tradiziun durant ils onns otganta nua che circa 500 amis dal passlung han mintgamai fatg part a la cursa. Durant ils ultims onns ha dentant era la cursa da Martina a Scuol da cumbatter per participants. Actualmain participeschan stgars 200 curriduras e curridurs a la cursa.

Cursa per l’elita dentant era per in e mintgin

Sper Nico Salutt dal cader C da Swiss Ski e Jogscha Abderhalden dal Pro Team dal BSV participeschan era ina massa curriduras e curridurs da la regiun a la cursa da tradiziun. Fertant che ils pli sperts cumbattan per il podest e la trofea dal passlung vai tar ils curridurs populars en emprima lingia per il plaschair. L’ediziun da la cursa da quest’onn spetga cun in novum. Per trair dapart schon tar la partenza in zichel la fulla datti sin il plan in latsch da circa in kilometer avant che la cursa maina lura da la val ensi en direcziun da Scuol.