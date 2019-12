Johannes Hoesflot Klaebo tar ils umens e Linn Svahn tar las dunnas èn ils gronds victurs dal sprint da la cuppa mundiala a Tavau. Salvà l’onur svizra ha sulet Nadine Fähndrich ch’ha manchentà be per pauc il final e terminà il sprint sin il 9avel plaz.

Il Norvegiais Johannes Hoesflot Klaebo ha ina gia dapli demonstrà ch’el è actualmain il meglier sprinter dal mund. En il final ha el battì il Franzos Lucas Chanavat ch'aveva anc gudagnà il prolog e ses cumpatriot Haavard Solaas Taugboel. Tar las dunnas ha la Svedaisa Linn Svahn procurà per ina surpraisa. Ella ha la finala triumfà avant la Norvegiaisa Maiken Caspersen Falla e l’Americana Sophiel Caldwell.

A Fähndrich manca be pauc

Nadine Fähndrich ha sco l’onn passà cuntanschì in plaz sut las top 10, quai sco 9avla. Per cuntanscher il final cun las meglras sis ha sulet quatter tschientavels mancà. La Grischuna Laurien van der Graaff ha terminà il sprint sco 13avla. Insumma nagina schanza da cuntanscher la fasa da K.o. ha Fabiana Wieser da Sent giu. L’Engiadinaisa che n’è betg pli en in cader da Swiss Ski ha terminà il prolog be sin il 59avel plaz da 64 atletas.

Umens svizzers trumpeschan

Dals 10 Svizzers ha sulet Jovian Hediger pudì sa qualifitgar per ils quartfinals. Lura è la cursa dentant era stada a fin per il grond trumf svizzer. Hediger è la finala vegnì be 19avel. Manchentà be per pauc la fasa da K.o. cun ils 30 pli sperts dal prolog han Erwan Kaeser e Roman Furger sco 35 e 36avel. Dario Cologna è schizunt vegnì be 58avel. Ses focus è dentant cumplettamain sin la cursa dals 15 kilometers stil liber.

RTR sportissimo 17:00