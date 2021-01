In mais suenter ch’il Surselva Maraton da quest onn è vegnì stritgà pervia da la pandemia da Corona, ha il comité d’organisaziun ensemen cun Swiss Ski tuttina anc chattà in’alternativa per porscher questa cursa er il 2021 als fans da passlung.

Quest onn pon passlunghistas e passlunghists currer il Surselva Maraton cun l’app «viRace». Durant bun in mais, dals 24 da schaner fin ils 28 da favrer, po in e scadin currer ils 12,5 u 25 kilometers, pia in u duas rundas, sin la loipa da Tujetsch ed uschia laschar mesirar il temp per tuttina anc avair il feeling da cursa. Currì po vegnir tant en il stil liber sco er en il stil classic, tut tenor gust e fermezza.

Al maraton cun l'app «viRace»

L’app registrada sin il telefonin mesira il temp, infurmescha durant currer schizunt davart temps intermediars ed ulteriuras infurmaziuns. Sin l’app chatt’ins sa chapescha er mintgamai la rangaziun actuala. Igl è pussibel da currer pliras giadas, per la rangaziun quinta simplamain il meglier temp.

S’annunziar per quest Surselva Maraton en furma in zic speziala po mintgin, profi e currider da hobi – quai a partir dals 15 da schaner sur la pagina d’internet www.surselva-marathon.ch, il link avra en ina nova fanestra. La partenza è gratuita. Sco premi retschaiva mintga participant in satget cun pitschnas turtas da nusch.