La Val Müstair organisescha per la tschintgavla giada etappas dal Tour de ski. Bun in mez on avant las cursas è anc bler intschert.

Dapi l’onn 2013 fa la famiglia dal Tour de ski adina puspè fermativa en Val Müstair. La val dal tuttafatg en l'ost da la Svizra organisescha alternond cun la regiun da Lai cursas dal Tour de ski. L'enviern che vegn spetgan en Val Müstair gist trais cursas a partir da Bumaun; l’emprim ina cursa da sprint e suenter duas cursas da distanza.

Anc bler avert

Pervia dal coronavirus è la preparaziun da las cursas dal proxim enviern fitg difficila. Anc n'èsi betg cler, sch'i vegn insumma a dar cursas, sche las cursas pon avair lieu cun public u sch'ins ha l’infrastructura per fans e curridurs. La FIS, la Federaziun internaziunala da skis, planisescha per il mument la varianta A. Quai è la varianta usitada dals davos onns.

La decisiun croda la fin da settember. Il comité d’organisaziun local ha dentant da reservar gia pli baud las chombras d’hotel per ils curridurs e dad empustar la tenda per ils giasts sco er dad avair pront il pachet per ils sponsurs.

Decisiun avant che avair custs

Il dilemma da l’organisaziun da las etappas dal Tour de ski en Val Müstair èn ils termins. La FIS decida pir suenter il termin ch'il comité d’organisaziun ha mess a sasez per decider tge far. Perquai tractan ils responsabels locals uss cun tut ils partenaris per chattar ina soluziun che satisfa a tuts.