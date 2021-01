Gia per la tschintgavla giada fa il Tour de ski fermativa en la Val Müstair. Questa giada datti dal prim fin ils 3 da schaner da l’onn proxim in'etappa da sprint, e duas etappas da distanza. Betg il program da las cursas dal Tour de ski en Val Müstair è questa giada auter, dentant era la situaziun cun la pandemia da corona.

Differents secturs per atletas/atlets, voluntaris e schurnalists

Il coc dal concept da segirezza da las etappas dal Tour de ski en Val Müstair è d’ina vart che las cursas han lieu senza public e che las vias dad atletas ed atlets na sa cruschan betg cun in'autra gruppa. Uschia èn vegnids stgaffids secturs, nua che mo quellas persunas ch'èn previsas per quest sectur san sa muventar. Ils voluntaris èn il sectur blau. Gia avant las cursas han els da respunder dumondas davart lura bainesser. Èn quellas negativas, vul dir, senza che insatgi sa senta mal, sa el ir vi da la lavur. Al lieu controllescha in scan che la persuna sa mova en il dretg lieu.

Confruntà cun disditgas il davos mument

Nov è questa giada era che divers voluntaris han ditg giu lur participaziun l’ultim mument. Ils davos dis ha il schef dals voluntaris Aldo Rodigari stuì organisar in qual remplazzament. Voluntaris han ditg giu pervia da la situaziun malsegira da corona. Magari era qua in tschert respect da far uss il viadi en la Val Müstair, u alura dad ir tranter glieud. Fin uss han ins dentant adina chattà insatgi auter che savess far quella lavur.