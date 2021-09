Per immediat

Plum tar l’EHC Cuira: Be paucas emnas avant che la nova stagiun cumenza, banduna il trenader Tomas Tamfal il club da la chapitala grischuna per immediat. Per il mument surpiglia Björn Gerhard ses post. Quai ha communitgà il club sin sia pagina d’internet.

«Chemia» na consteva betg

La chemia tranter il trenader ed ils giugaders na constettia betg pli. Quai haja la finala era gì in effect negativ sin la preparaziun. Tgi che duaja succeder a Tamfal, n’è anc betg cler. Il Tschec da 54 onns ha trenà Cuira dapi dus onns. Gia en sia emprima stagiun ha el manà ils da Cuira en la MySportsLeague, la terz-auta liga da hockey en Svizra.