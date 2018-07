Per l’emprima giada curra Madlaina Cadonau ina cursa sur la distanza da maraton. Roberto Rivola ha fatg quai gia bleras giadas.

Per l’ina la premiera – per l’auter la rutina

Per Madlaina Cadonau da Puntraschigna è bler nov en il sport da currer. Pir avant duos onns ha la sportista cumenzà da far quest sport pli intensivamain. Bain - sport fascheva Madlaina Cadonau da pitschen si. Da participar dentant a cursas da currer è lura anc a cursas da muntogna è nov.

Avant dus onns è ella vegnida tschiffada da la fascinaziun per il sport da currer cursas da muntogna. Questa fin d’emna festivescha ella sia premiera sin la distanza da maraton.

Premiera e rutina

Fertant che Madlaina Cadonau sa participescha per l’emprima giada ad ina cursa da muntogna sur la distanza da maraton, è quai per Roberto Rivola da San Murezzan gia rutina. Il sportist oriund da Minusio ha cumenzà gia avant onns cun cursas pli curtas, lura fascheva el cursas da maraton en las citads e cun il temp ha el midà sin cursas da muntogna.

Durant ils ultims onns è el era adina puspè en viadi tar cursas extremas. Roberto Rivola ha per exempel fat part da primavaira a la cursa atras la Sahara, «Namib Race», ina cursa durant in emna entira sur 250 kilometers. Per Roberto Rivola cumenza l’aventura dal Swissalpine cun la cursa sur 127 kilometers dal Swiss Irontrail la proxima fin d’emna da Samedan a Tavau.

