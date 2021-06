audio Euro2020: Thomas Casanova da Cuira 97 sa regorda da Vladimir Petkovic 03:47 min, Actualitad dals 14.06.2021. laschar ir. Durada: 03:47 minutas.

In giuven da 24 onns era Vladimir Petkovic, cur ch'el è vegnì il 1987 tar il club da ballape da Cuira en la liga naziunala B. El saja stà in giugader, ch'els hajan pudì sa prestar, sa regorda l'anteriur president, Thomas Casanova. Sco giugader era Petkovic in pitschen num, ch'aveva giugà avant ballape mo en l'anteriura Jugoslavia.

In bel temp cun Petkovic

A Cuira è Vladimir Petkovic immediat stà in dad els. El è s'integrà fitg spert en l'equipa.

El era ina persuna fitg modesta. Nus avain mai gì problems cun el. El era adina enturn nus ed ha uschia er emprendì spert tudestg

E sin il plaz è Vladimir Petkovic immediat stà in rinforzament per l'equipa, di Thomas Casanova. El era in strateg amez-amez e dirigeva il gieu da l'equipa. Plinavant era el tecnicamain il pli ferm giugader. I deva dentant era chaussas, ch'il trenader da la naziunala svizra na fascheva betg gugent.

Jau hai crai mai vis Vladimir Petkovic cun chautschas tschuffas.

El n'era betg il giugader che gieva per terra e che sbrajattava (grätschen). Tegnair giugaders adversaris e far lavur defensiva n'era betg il mund da Petkovic. Per questas incumbensas aveva l'equipa er auters giugaders, di Thomas Casanova cun in lev surrir.

Legenda: Il dirigent a Cuira Cuira è stà l'emprima staziun en Svizra per Vladimir Petkovic. Keystone

Durant 4 onns è Vladimir Petkovic stà ina part da l'uniun. L'anteriur president guarda gugent enavos sin quest temp. E cler, ch'el persequitescha anc oz cun grond interess la carriera da l'anteriur strateg da l'equipa da Cuira. El saja oz sco trenader anc adina tuttina sco pli baud sco giugader. In tip ruassaivel e ponderà.

Cler è Thomas Casanova er in zic losch, che l'emprima staziun da Vladimir Petkvoic en Svizra è stà il club da ballape da Cuira. A la Ringstrasse ha el fascinà amaturs dal ballape schon ditg avant ch'el è vegnì enconuschent.