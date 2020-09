Ditg è il cancer dal sain stà in tema da tabu. Cun la fascha rosa che stat dapi decennis per la solidaritad cun dunnas che han u han gì cancer dal sain ha la malsogna survegnì ina vusch, ina fatscha. Or dad ina simpla fascha èn creschidas durant ils ultims onns numerusas acziuns che rendan attent a la problematica e che sustegnan la perscrutaziun dal cancer.

Mintg’onn 6'000 dunnas malsaunas

En Svizra survegnan onn per onn passa 6'000 dunnas la diagnosa cancer dal sain. Circa in sisavel, vul dir passa milli dunnas moran per consequenza da la malsogna. Cancer dal sain è il cancer il pli derasà tar las dunnas. Il cancer è era quel cun la pli gronda rata da mortalitad tar las dunnas en Svizra.

Chaminar u currer per ina buna chaussa

Dapi in pèr onns datti adina a l'entschatta da settember il di d’acziun, Pink Ribbon Walk. In di nua che dunnas, giuvnas, uffants ed era umens pon chaminar u currer in traject per render attent uschia al cancer. Ina part da la munaida d’annunzia va directamain en la perscrutaziun dal cancer. Pervia dal coronavirus na po quest di d’acziun betg avair lieu en il stadion Letzigrund a Turitg. Quest onn pon ins simplamain chaminar, nua che ins vul.

Trentina da dunnas chaminan en Engiadina Bassa

Er en Engiadina Bassa vegnan dunnas vestgidas en rosa a chaminar in toc. Passa trenta dunnas, giuvnas, uffants ed era umens chaminan da cumpagnia in traject enturn Ardez. Uschia vul ins era render en Engiadina Bassa attent sin il cancer che pertutga en emprima lingia las dunnas. Ils umens èn dentant era pertutgads. Blers han ina dunna, ina partenaria, ina mamma, ina figlia u ina biadia ch'è pertutgada dal cancer maglin.