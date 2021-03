Dapi il cumenzament da mars èsi puspè lubì da dar tennis en il liber. Pussaivel è quai dentant mo en paucs lieus. Per dar tennis sin plazzas da sablun èsi numnadamain anc memia baud.

Legenda: Plazza da sablun Las plazzas restan actualmain anc vitas. Quai malgrà che il Cussegl Federal ha dà la lubientscha dar tennis en il liber. Keystone

La novitad dal Cussegl Federal che dar tennis ordadora è puspè lubì davent da cumenzament mars è stà in levgiament per ils amaturs dal sport da tennis. Dar tennis san dentant, anc uss, mo ils pli paucs.

Sin sablun n'èsi betg pussaivel da dar tennis

Il pli blers clubs da tennis possedan plazzas da sablun che ston mintga primavaira vegnir preperadas per la nova stagiun. Per il solit vegn quai fatg davent da mez mars fin l'avrigl. Tut tenor situaziun geografica datti anc scheliras.

Uschè ditg ch'i dat scheliras na pon ins betg preparar plazzas da tennis. Il fund è fitg sensibel en cas da scheliras e vegn loms en gliez cas.

Avant mez mars vegn, da principi, nagliur en Svizra preparà plazzas da tennis da sablun. Ils blers clubs n'avran betg avant l'avrigl lur portas.

Plazzas per tutta aura è la suletta schliaziun

Pussaivel da dar tennis èsi actualmain sin las plazzas per tutta aura, quai po per exempel esser ina plazza d'acril. I n'è dentant betg blers clubs che possedan talas plazzas, Spezialmain betg en il Grischun, di David Joseph. Sulettamain ils clubs da tennis da Domat e Zezras possedan plazzas per tutta aura.

Las plazzas dal club da tennis Domat èn dentant anc cuvritgas cun ina halla provisorica. Per che tuts san puspè dar tennis, stoppia questa construcziun vegnir fabritgada giu.

Ina construcziun provisorica

La construcziun, che guarda ora sco in grond ballun alv, consista ord ina gronda cuverta da plastic cun vettas d'isolaziun e da protecziun e sugas d'atschal che èn fixadas a l'ur da las plazzas. In ventilatur suffla en aria che tegna tendida la halla ed ina sclusa procura che la surpressiun resta en il ballun.

1 / 3 Legenda: La halla provisorica dal club da tennis domat (vista da drona) Reto Spiller 2 / 3 Legenda: La halla provisorica dal club da tennis Domat. RTR, Elias Tsoutsaios 3 / 3 Legenda: Il president dal club da tennis Domat en la halla provisorica Reto Spiller sin la plazza da sablun. Da tschella vart è la plazza artifizialas (da granulat). RTR, Elias Tsoutsaios

La halla che vegn fabritgada si dapi il 2016 mintg'october vegn demontada quest'onn ils 18 da mars, duas fin trais emnas pli baud che normalmain. Agid survegn il club da tennis dal stgalim aut da la scola da Domat. Fin 30 persunas stoppian gidar da demontar il ballun. Per l'agid datti in baz en la cassa da classa.

Cura che la halla saja davent, èsi puspè pussaivel da giugar sin quatter plazzas: duas da granulat e duas da sablun. Quellas sajan numnadamain stadas protegidas l'entir enviern e na stoppian betg pli vegnir preparadas.