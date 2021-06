Patric Collet è stà durant 20 onns arbiter da ballape. Ses punct culminant è stà da tschivlar en 1.liga. Durant quel temp era el 40 fin d'emnas ad onn da viadi. Sur onns (1998-2018) è l'arbitrar stà ina gronda passiun per il Surmiran. E per el èsi cler:

Igl è gist uschè grev da daventar profi-arbiter sco profi-giugader.

Sco giuven deva Patric Collet ballape. El era dentant maximalmain in giugader mediocher, sa regorda el. La passiun per il ballape era dentant avant maun. Grazia ad ina persuna enconuschenta, haja el lura chattà la via en il mund d'arbiters. Gia cun 18 onns ha Patric Collet fatg il curs d'arbiter. Durant questa scolaziun è la gronda motivaziun dad el sa mussada. Sin in palpiri ha il Surmiran scrit, che sia gronda finamira saja da tschivlar il 2018 al campiunadi mundial.

Ils emprims onns èsi ì sco giavischà per l'arbiter passiunà . El è ì stgalim per stgalim da stgala si. La finala ha el fatg il pass fin en emprima liga. Quai è la terz'auta liga svizra.

Legenda: Patric Collet Il Surmiran (dretg) ha er pudì arbitrar gieus amicabels da grondas equipas. Christian Gross è stà sin visita pliras giadas cun Basilea a Schlarigna. MAD, Patric Collet

En il decurs dal temp è dentant tut vegnì pli dir. El stueva adina esser cuntanschibel e curriva mo pli per esser arbiter. Vitiers è vegnì ch'il proxim pass en la Challenge League u Super League n'ha betg vulì funcziunar. Uschia ha el suenter intgins onns challà dad ir suenter a ses siemi da daventar arbiter professiunal. Il Surmiran ha anc tschivlà intgins onns en ligas regiunalas. Ed il 2018 ha Patric Collet dà si l'arbitrar.

Sfidas èn grondas

Patric Collet sa, ch'i dovra bler, sch'ins vul far il pass en il sport professiunal, er sco arbiter. Ins sto investir bler ed ins vegn controllà da tuttas varts. Cun quai stoppian ins vegnir a frida. E gist sco Grischun u Grischuna saja anc d'investir dapli, manegia el. Ed il Surmiran menziuna anc in punct:

Nus en il Grischun avain naginas persunas che decidan insatge en ils gremis auts dal SFV.

Sco en mintga professiun na faschess quai segir er betg donn, sch'ins avess en la branscha da ballape tscherts contacts. Gist en la situaziun nua ch'i giaja per l'esser u betg esser, possian quests contacts esser decisivs.

Fin oz è Patric Collet mo in da dus Grischuns che ha tschivlà en 1. liga. En las duas autas ligas n'hai anc mai dà in arbiter u ina arbitra dal chantun Grischun. L'um da 41 onns di, ch'el speria ch'i vegnia a dar insacura en il futur in arbiter u ina arbitra che vegnia da far il pass sin la tribuna gronda, saja quai sin palancà naziunal u forsa perfin in di ad in turnier grond. Ed el motivescha era las dunnas d'ughegiar da far il pass en il mund d'arbitrar.

Ord l'archiv: