Manetschs da tuttas sorts e colurs, quai è il mund da Sina Willy da Scuol. E per quel prenda la giuvna da 14 onns da Scuol sin ella in lung viadi: Bun 2 uras da Scuol fin a Puntina mintgamai.

Ella è daventada en la categoria U14 campiunessa svizra da bouldrar il 2020, campiunessa austriaca da raiver il 2021 ed ha era dumagnà il pass sin il palc internaziunal. Duas giadas bronz als campiunadis mundials da giuvenils da raiver e bouldrar en la Russia il 2021. La Rumantscha da Scuol vala sco giuven talent da raiver e bouldrar. Almain trais giadas l'emna trenescha Sina. Ed adina puspè po ella era ir a cuppas europeicas u mundialas.

Raiver, bouldrar u speed – Quai è la differenza Avrir la box Serrar la box En il raiver datti differentas disciplinas. I dat raiver al grip (Felsklettern) e raiver da sport en halla. Là vegn differenzià trais disciplinas: lead, boulder e speed. Lead Lead è raiver ordavant cun la suga. En questa disciplina vegn raivì fin ad ina autezza da circa 15 meters. Boulder Boulder è normalmain pli tecnic che raiver lead. Ins n'è betg segirà cun la suga. Damai ch'ins va sin ina autezza maximala da radund 5 meters, pon ins era siglir giu puspè. Speed En la disciplina da speed va tut per la sveltezza. I vala da raiver siadora ina paraid da 15 meters uschè svelt sco pussaivel. Ils manitschs èn pli simpels che tar il lead u boulder.

Austria empè da Svizra

Damai ch'ella è mez Austriaca e mez Svizra ha ella pudì tscherner, e Sina Willy è sa decidida da trenar cun la squadra naziunala da l'Austria. Il viadi è be minim pli lung da Scuol a Puntina che quel a Cuira. Ma la halla è marcantamain pli gronda, la purschida da l'entir trenament è anc pli vast en il Tirol sco a Cuira. Uschia è ella s'orientada vers l'Austria e trenescha uss cun il cader da giuvenils dal Tirol.

Be pussaivel cun agid

Senza l'agid da ses geniturs na fiss la passiun ed era il success da Sina betg pussaivel. Els la charran duas giadas l'emna da Scuol a Puntina per pudair trenar e lura puspè enavos. Be il venderdi saira po Sina Willy pernottar a Landeck tar ses tat e sia tatta, e prender il tren la sonda en halla. Per quest grond agid è ella fitg engraziaivla a ses geniturs. Ins pudess manegiar che quai è in burdi per ils geniturs, quists blers viadis. Ma cunzunt la mamma Christina giauda fitg quest temp cuminaivel ch'ellas han.

En l'auto na vegnan ins betg disturbads, nus avain bler temp da discurrer e be per nus duas.

Il trenament cuzza mintgamai trais uras. Durant quest temp fa sia mamma per ordinari cumissiuns u lavura sco graficra libra dal bistro da la halla da raiver anora.

Impressiuns da Sina en la paraid