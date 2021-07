Stephan Wenk ina classa per sasez

Stephan Wenk, il duatlet, spezialist da cursas da distanza e da cursas da muntogna ha dictà il tempo davent da la partenza e pudì sa distanziar gia suenter paucs meters da tut il rest. Da Wenk han ils concurrents gnanc vesì ils chaltgogns, uschè gronda la differenza. Il currider turitgais ha cuntanschì l’arrivada a Sedrun suenter 4:51.35 uras ed è uschia stà bunamain 23 minutas pli spert ch’il segund, Simon Schäppi. Cumplettà il podest sco terz cun in retard da gia 45 minutas ha Manuel Sprenger, uschia ch’il podest dals umens è stà cumplettamain en ils mauns turitgais. Il pli spert grischun è stà Davide Beer da Rabius. El ha duvrà per il tschancun da Sedrun sur Garvers dil Tgom, il Piz Cavradi ed il Piz Nurschalas (Pazolastock) via Alpsu enavos a Sedrun 6:38.36 uras.

Nina Zoller defenda sia victoria dal 2020

Sco gia avant in onn ha Nina Zoller da Cuira er gudagnà quest onn la cursa roiala dal Rheinquelle-Trail. L’anteriura campiunessa mundiala da duatlon ha duvrà 5:57.29 uras per ils 40 kilometers ed è stada bunamain 14 minutas pli sperta che l’Americana Marta Larsen. Cumplettà il podest sco terza ha Lea Tauern da Balzers en il Principadi dal Liechtenstein. La pli sperta grischuna è stada Christine Cantieni da Donat en la Val Schons. Ella è stada sin viadi 7:08.02 uras.

Legenda: Nina Zoller curt avant il Pass Alpsu. Andreas Wieland

Dus frars da Sent sisum il podest

La cursa curta sur 16,4 kilometers han gudagnà tar ils umens Isai Näff (1:44.43 uras) da Sent avant ses frar Noe Näff (1:47.40 uras). Omadus han anc gnanc 18 onns. Tar las dunnas ha Daniela Schwarz (2:02.18 uras) da Neftenbach en il chantun Turitg triumfà.

Tut en tut èn stads a la partenza radund 260 curridras e curriders. Bun 120 èn sa participads a la cursa roiala.