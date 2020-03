Quatter stagiuns era Gian-Marco Trivella il trenader dal club da hockey da San Murezzan. L’onn 2016 ha l’anteriur giugader da l’equipa da la 2. liga midà directamain da la gardaroba sin il banc da trenader. Uss suenter 4 stagiuns vul Trivella dentant far in pass enavos. El surpiglia las equipas U20 ed U17 da San Murezzan. Il pass cuntrari fa perquai Luigi «Luli» Riva. El surpiglia da Trivella la batgetta da l’emprima equipa.

Trivella vul far curs da trenader

Gian-Marco Trivella ha quasi adina dà per il EHC San Murezzan. El è stà divers onns ina da las figuras d’integraziun da l’equipa da l’Engiadina Auta. Perquai eri cler per el da vulair restar vinavant tar il EHC San Murezzan era suenter sia carriera activa. L’emprim gist sco trenader da l’emprima equipa, ed uss sco trenader da las equipas da juniors.

Riva surpiglia emprima equipa

Dapi in pèr stagiuns è Luigi «Luli» Riva il schef trenader dal EHC San Murezzan. El è responsabel per tut las partiziuns da juniors da San Murezzan ed era per la strategia da juniors. Ussa dat Riva dentant giu il coaching dals juniors per surprender l’emprima squadra che dat en 2. liga. Per l’anteriur giugader dad Ambri e da Lugano en liga naziunala è il post dal trenader a San Murezzan l’emprim sin livel da l’elita.