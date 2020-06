«Mes chaun è propi in bun ami»

Malgrà che la pandemia da corona ha mess il mund dal sport sin il chau ha Sandro Simonet era giudì quest temp in zic pli ruassaivel. Tranter auter è il skiunz da 24 onns er stà intgins dis sulet cun ses chaun a campar ora en la natira.

Forza, cundiziun e coordinaziun

Ils davos mais ha Sandro Simonet per gronda part trenà tar el a chasa, savens ensemen cun ses chaun che na saja betg mo in bun ami, mabain er in bun partenari da trenament. Il chaun saja adina cun el sch’el giaja cun mountainbike u cun skis da turas, uschia il Surmiran. Plinavant trenescha Simonet er magari en il center da fitness da l’arena da biatlon a Lantsch, quai sut la batgetta da Michi Bont, che trenescha tranter auter er Carlo Janka ed il hockeyan Nino Niederreiter.

Durant il temp da corona hai jau fatg chaussas ch’jau n’avess forsa mai fatg.

Las proximas trais emnas trenescha Sandro Simonet vinavant forza, cundiziun e mola vid la coordinaziun. L’entschatta fanadur spetgan lura ils emprims trenaments cun il cader naziunal da Swiss Ski sin la naiv a Zermatt.

Cuntanscher pli savens l'arrivada

En vista a la proxima stagiun ha Sandro Simonet ina clera finamira. El vul daventar pli constant e betg crudà ora uschè savens en sia disciplina da parada, il slalom. Tge potenzial ch’il Surmiran ha mussa el adina puspè durant ils trenaments nua ch’el vegn bain savens da tegnair pitg cun in Daniel Yule u in Ramon Zenhäusern che tutgan actualmain tranter ils megliers spezialists da slalom en la cuppa mundiala. En las cursas gartegia però darar a Simonet da mussar dus buns percurs. Savens ristga el er memia bler uschia ch’el sa tschenta sper pista. Quai duai vegnir meglier la proxima stagiun.

I spetga in punct culminant suenter l'auter

Plinavant è la finamira da sa qualifitgar per il final da la cuppa mundiala ch’è l’onn proxim a Lai, là nua che Simonet ha gia trenà da pitschen. Perquai sto el dentant esser a la fin da la stagiun tranter ils megliers 25 da la cuppa mundiala. Lura spera Simonet, ch’ha dà ses debut en la cuppa mundiala il november 2016, er ch’il campiunadi mundial possia vegnir manà atras sco planisà il favrer 2021 a Cortina d’Ampezzo. In onn pli tard spetga lura gia il proxim punct culminant, ils gieus olimpics a Peking.

Success:

Aur al campiunadi mundial ad Are 2019 en la cursa d’equipa

Ina plazza tranter ils top 10 da la cuppa mundiala (slalom Kranjska Gora 2018)

Duas victorias en la Cuppa d’Europa

9avel plaz en il slalom dal campiunadi mundial da juniors il 2015 a Hafjell

8avel plaz en la cursa rapida dal campiunadi mundial da juniors il 2016 a Sotschi

Aur en il slalom dals gieus olimpics da giuventetgna 2012

Bronz en il slalom gigant dals gieus olimpics da giuventetgna 2012

Bronz en la cumbinaziun alpina dals gieus olimpics da giuventetgna 2012

Duas giadas campiun svizzer en la cumbinaziun (2018 e 2019)

13 victorias en ina cursa da la FIS

Legenda: Sandro Simonet mira cun optimissem vers la proxima stagiun da skis 2020/2021. Andreas Wieland